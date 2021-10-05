"Комсомольская правда" – спасет своего?

Журналист белорусской версии "Комсомольской правды" Геннадий Можейко - он был арестован за сочувственный заголовок своей публикации. Не ненавистнический, как было надо властям его страны, а сочувственный. По отношению к человеку, которого в Минске без суда и следствия назвали "террористом". Сайт издания был немедленно заблокирован. Геннадий пытался спастись в Москве. По месту расположения головного офиса своего издания. Не вышло. Его "вернули" в Минск. Как вернули - история покрыта мраком. Главный редактор "КП" пытался возмущаться. И даже Кремль пытался. И даже федеральная телевизионная пропаганда. А официальный Минск - он их всех отправил подальше с их возмущением. В эфире - журналист Акрам Муртазаев, который проработал в КП 20 лет, правозащитница Валентина Чупик, только что высланная из РФ на 30 лет, и белорусский журналист Валерий Карбалевич. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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