Главреда Baza оштрафовали из-за акции в поддержку Навального

Суд в Москве оштрафовал главного редактора издания Baza Никиту Могутина, признав его виновным в участии в несогласованной акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает издание, судья отказался вызвать свидетелей, которые могли бы подтвердить, что Могутин работал на митинге в качестве журналиста, а также полицейских, которые проходят свидетелями по его делу.

23 мая Никиту Могутина задержали в центре Москвы и доставили в ОВД. Спустя час Могутина отпустили с обязательством о явке.

На следующий день на журналиста составили протокол о нарушении правил проведения митинга. В отделе полиции Могутину показали видео, на котором он находится на Тверской улице в жилете с надписью "Пресса". Однако, по словам главного редактора Baza, его посчитали участником акции из-за отсутствия аккредитации у него на груди. Её, как утверждал Могутин, случайно сорвали в самом начале акции, после чего он переложил аккредитацию в карман и демонстрировал полицейским по первому требованию.

Могутин намерен обжаловать решение суда.

После митингов 21 апреля в защиту Алексея Навального сотрудники МВД задерживали не только предполагаемых участников акций, но и журналистов. Как сообщал проект "ОВД-Инфо", были задержаны более 300 человек во многих городах. 69 человек вычислили по камерам видеонаблюдения.