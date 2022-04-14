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Главреда газеты "ЛИСток" отправили в СИЗО по обвинению в фейках об армии 

Главный редактор горно-алтайской газеты "ЛИСток" Сергей Михайлов

В Горно-Алтайске суд отправил в СИЗО главного редактора местной оппозиционной газеты "ЛИСток" Сергея Михайлова. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье о распространении "фейков" о российской армии.

Накануне в редакции газеты прошли обыски. Одновременно с этим стало известно о задержании Михайлова - в этот момент он находился в Подмосковье. После задержания его сразу повезли в аэропорт, чтобы доставить в Горно-Алтайск для проведения следственных действий.

В четверг суд в Горно-Алтайске также оштрафовал на 300 тысяч рублей издателя газеты "ЛИСток" по статье административного кодекса о "дискредитации" армии России. Кроме того, директор компании-издателя Ольга Комарова была оштрафована на 100 тысяч. В электронной картотеке суда имеется информация о ещё двух административных делах против "ИД ЛИСток" и Комаровой.

Ранее издателя газеты вызывали в прокуратуру для составления протокола по обвинению в призывах к санкциям в отношении российских чиновников.

Отмечается, что еженедельник "ЛИСток" регулярно публикует новости о военных действиях в Украине.

  • После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

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