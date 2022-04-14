Главреда газеты "ЛИСток" отправили в СИЗО по обвинению в фейках об армии 

В Горно-Алтайске суд отправил в СИЗО главного редактора местной оппозиционной газеты "ЛИСток" Сергея Михайлова. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье о распространении "фейков" о российской армии.



Накануне в редакции газеты прошли обыски. Одновременно с этим стало известно о задержании Михайлова - в этот момент он находился в Подмосковье. После задержания его сразу повезли в аэропорт, чтобы доставить в Горно-Алтайск для проведения следственных действий.

В четверг суд в Горно-Алтайске также оштрафовал на 300 тысяч рублей издателя газеты "ЛИСток" по статье административного кодекса о "дискредитации" армии России. Кроме того, директор компании-издателя Ольга Комарова была оштрафована на 100 тысяч. В электронной картотеке суда имеется информация о ещё двух административных делах против "ИД ЛИСток" и Комаровой.

Ранее издателя газеты вызывали в прокуратуру для составления протокола по обвинению в призывах к санкциям в отношении российских чиновников.

Отмечается, что еженедельник "ЛИСток" регулярно публикует новости о военных действиях в Украине.