Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о российской армии против главного редактора абаканского журнала "Новый фокус" Михаила Афанасьева.

Фрагмент постановления о возбуждении дела опубликовал в телеграме 14 апреля проект "Сетевые свободы". Афанасьев был задержан полицией накануне, у него дома был проведён обыск, сейчас он находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет колонии.

Задержание журналиста правозащитники связывали с публикацией в "Новом фокусе" о сотрудниках Росгвардии, отказавшихся воевать в Украине. Публикация вышла 4 апреля. Как следует из текста, главной причиной отказа росгвардейцев принимать участие в войне стало уничтожение под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. Официальные источники эту информацию не комментировали. Сайт журнала сейчас заблокирован провайдером.