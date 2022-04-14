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Против сообщившего об отказе ОМОНа воевать в Украине редактора возбуждено уголовное дело

Михаил Афанасьев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о российской армии против главного редактора абаканского журнала "Новый фокус" Михаила Афанасьева.

Фрагмент постановления о возбуждении дела опубликовал в телеграме 14 апреля проект "Сетевые свободы". Афанасьев был задержан полицией накануне, у него дома был проведён обыск, сейчас он находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет колонии.

Задержание журналиста правозащитники связывали с публикацией в "Новом фокусе" о сотрудниках Росгвардии, отказавшихся воевать в Украине. Публикация вышла 4 апреля. Как следует из текста, главной причиной отказа росгвардейцев принимать участие в войне стало уничтожение под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. Официальные источники эту информацию не комментировали. Сайт журнала сейчас заблокирован провайдером.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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