Главу "Апологии протеста" оштрафовали на 25 тысяч рублей

Суд в Новочебоксарске оштрафовал на 25 тысяч рублей главу правозащитного проекта "Апология протеста" Алексея Глухова. Его признали виновным по пяти протоколам об участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщает "Медиазона" (внесена в список иноагентов) со ссылкой на самого Глухова.

Поводом для штрафа стали ссылки в соцсетях правозащитника на "Открытую Россию". Суд рассмотрел пять протоколов и назначил за каждый из них по пять тысяч рублей штрафа. Всего на Глухова составлено девять протоколов, три из которых ранее уже были рассмотрены судом.

В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Официально Минюст не включал их в список нежелательных НКО. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию. В марте 2019 года общественное движение объявило о самоликвидации.