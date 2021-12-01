Главу футбольной ассоциации Беларуси депортировали из Чехии

Власти Чехии в среду депортировали из страны председателя Белорусской футбольной ассоциации Владимира Базанова и его жену, задержанных накануне за нарушение правил пребывания иностранцев в стране. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

В чешской полиции, не называя имён, подтвердили задержание двух иностранцев, которые нарушили установленные в связи с эпидемиологической ситуацией правила въезда. Кроме того, как сообщается, Базанов, бывший военный, включён в санкционные списки стран Балтии, которыми руководствуется также Чехия. Сообщается, что у белорусского чиновника была шенгенская виза, выданная Италией, и ранее он посетил по ней ещё одну страну ЕС - Кипр. Чешские власти, как сообщается, аннулировали эту визу.

Как ранее стало известно Белорусскому фонду спортивной солидарности, Владимир Базанов с супругой собирались посетить ряд выездных игр женской сборной Беларуси, в том числе матч в чешском городе Опава. Белорусская футбольная ассоциация и УЕФА осудили задержание функционера, отметив, что он приехал в страну как спортивный деятель, а не как представитель режима Александра Лукашенко. Чешский временный поверенный в делах был в среду в связи с инцидентом вызван в МИД Беларуси, где ему был выражен протест. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, в свою очередь, заявил: "Тому, кто поддерживает Лукашенко, нечего делать в Чешской республике".