Главу МЧС Чечни задержали, но отпустили после приезда кадыровцев

В Дагестане сотрудники полиции остановили автомобиль главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Самого Цакаева задержали, но затем отпустили после приезда на место инцидента чеченских спецназовцев.

Ряд телеграм-каналов сообщили, что Цакаева задержали у федерального контрольно-пропускного поста "Герзель" на границе с Чечнёй. По одной из версий, у министра не было с собой документов, по другой - его автомобиль ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС.

По данным же издания Кавказ.Реалии, которые пока не подтверждены, Цакаева задержали за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения и попытку наезда на полицейских.

Позже к месту происшествия приехал автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три автомобиля с символикой спецназа "Ахмат". Люди, находившиеся в машинах, в жёсткой форме потребовали отдать им задержанного, и в итоге увезли Цакаева с собой.

Несколько источников сообщают, что среди тех, кто приехал за задержанным, был Абузайд Висмурадов: в СМИ его называют начальником охраны главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается также, что Кадыров неоднократно называл главу республиканского МЧС Цакаева "дорогим братом".

Власти Чечни пока не комментировали инцидент с участием Алихана Цакаева.