Главу МЧС Чечни задержали, но отпустили после приезда кадыровцев

В Дагестане сотрудники полиции остановили автомобиль главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Самого Цакаева задержали, но затем отпустили после приезда на место инцидента чеченских спецназовцев.
Ряд телеграм-каналов сообщили, что Цакаева задержали у федерального контрольно-пропускного поста "Герзель" на границе с Чечнёй. По одной из версий, у министра не было с собой документов, по другой - его автомобиль ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС.
По данным же издания Кавказ.Реалии, которые пока не подтверждены, Цакаева задержали за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения и попытку наезда на полицейских.
Позже к месту происшествия приехал автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три автомобиля с символикой спецназа "Ахмат". Люди, находившиеся в машинах, в жёсткой форме потребовали отдать им задержанного, и в итоге увезли Цакаева с собой.
Несколько источников сообщают, что среди тех, кто приехал за задержанным, был Абузайд Висмурадов: в СМИ его называют начальником охраны главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается также, что Кадыров неоднократно называл главу республиканского МЧС Цакаева "дорогим братом".
Власти Чечни пока не комментировали инцидент с участием Алихана Цакаева.
- Генерал-майора Алихана Цакаева назначили начальником Главного управления МЧС по Чечне в марте 2022 года. До перехода в ведомство, с 2007 по 2019 годы, он был командиром чеченского ОМОНа. При Цакаеве подразделение активно практиковало похищения и пытки местных жителей. По данным Кавказ.Реалии, в некоторых из них будущий глава МЧС принимал участие лично. "Новая газета" писала, что Цакаев угрожал российскому следователю, который расследовал факт пыток, тем, что ОМОН откроет огонь по всем, кто приблизится к их базе в Грозном. Известно также, что Цакаев поддержал призыв "обезглавить" семью чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.
Форум