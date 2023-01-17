Главу "Мемориала" проверяют по статье о реабилитации нацизма

Следственный комитет России проверяет председателя правления международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. Информацию об этом в разговоре с Радио Свобода подтвердил правозащитник и коллега Рачинского Александр Черкасов.

Телеграм-канал Baza сообщает, что основанием для проверки стала жалоба на старый пост Рачинского а фейсбуке, опубликованный в конце января 2021 года. Тогда правозащитник высказал мнение, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Адольфе Гитлере, так и на Иосифе Сталине.

Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – пять лет тюрьмы.

Ян Рачинский возглавил правление международного общества "Мемориал" в 2018 году.

В декабре прошлого года в Осло Рачинский получил "Нобелевскую премию мира", которой наградили "Мемориал" вместе с белорусским првозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод.

В декабре 2021 года Верховный суд России своим решением ликвидировал международное общество "Мемориал". Тогда же решением Мосгорсуда был ликвидирован правозащитный центр "Мемориал". Оспорить постановления судов правозащитникам не удалось.