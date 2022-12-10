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В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира в этом году получили украинский "Центр гражданских свобод", российский "Мемориал", а также белорусский председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, признанный политзаключенным.

Вместо Беляцкого, который находится в колонии, на церемонию вручения в Осло приехала его жена Наталья Пинчук. В своём выступлении она сказала о необходимости бороться с "интернациональным диктатором", имея ввиду президента России.

"Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин", – сказала Пинчук.

"Мемориал", признанный в России иностранным агентом и ликвидированный по решению суда, представлял председатель правления Ян Рачинский, "Центр гражданских свобод" — правозащитница Александра Матвийчук.

Прямую трансляцию премии с переводом на русский организовал телеканал "Настоящее время".

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