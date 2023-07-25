Пропавшего месяц назад главу МИД Китая отправили в отставку

Главу МИД Китая Цинь Гана отправили в отставку. Он не появлялся на публике месяц.

Об увольнении Цинь Гана объявили на экстренном и необычно коротком заседании руководства компартии Китая, пишет The Washington Post. Причины его отставки не назвали. Новым главой МИД стал Ван И, который занимал этот пост до 30 декабря 2022 года.

Последний раз 57-летний Цинь Ган появлялся на публике 25 июня. Тогда он встречался со своими коллегами из России, Вьетнама и Шри-Ланки в Пекине. С тех пор запланированные с ним встречи либо отменяли, либо на них отправлялся Ван И. Отсутствие Цинь Гана на саммите АСЕАН в середине июля официально объяснили "состоянием его здоровья".

Однако вчера, 24 июля, представительница МИД Китая заявила, что у неё нет информации о местоположении Цинь Гана.

За неделю до своего исчезновения Цинь Ган встречался с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Пекине. Тогда они договорились, что следующая их встреча пройдёт в Вашингтоне, отмечает The Washington Post.