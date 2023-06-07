Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Главу охраны военной лаборатории Тихоокеанского флота оштрафовали за критику Путина

В Камчатском крае командира отделения военизированной охраны (ВОХР) Александра Мялика оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом стала его критика президента России Владимира Путина, сообщает Сибирь.Реалии.

На момент составления протокола Мялик работал в войсковой части, где размещена лаборатория по приготовлению морского противолодочного оружия. Показания на командира дали его подчинённая, медработник и шестеро стрелков ВОХР.

Они сообщили, что 6 января 2023 года, на кухне караульного помещения в посёлке Рыбачий, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота России, Мялик "обсуждал действующую власть и армию, допуская оскорбительные выражения в адрес президента и в адрес всех тех, кто его поддерживает".

Что именно было сказано про Путина в решении суда не уточняется. Административное дело против командира охраны возбудил отдел ФСБ при войсковой части. Свою вину Мялик признал полностью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG