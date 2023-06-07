В Камчатском крае командира отделения военизированной охраны (ВОХР) Александра Мялика оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом стала его критика президента России Владимира Путина, сообщает Сибирь.Реалии.

На момент составления протокола Мялик работал в войсковой части, где размещена лаборатория по приготовлению морского противолодочного оружия. Показания на командира дали его подчинённая, медработник и шестеро стрелков ВОХР.

Они сообщили, что 6 января 2023 года, на кухне караульного помещения в посёлке Рыбачий, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота России, Мялик "обсуждал действующую власть и армию, допуская оскорбительные выражения в адрес президента и в адрес всех тех, кто его поддерживает".

Что именно было сказано про Путина в решении суда не уточняется. Административное дело против командира охраны возбудил отдел ФСБ при войсковой части. Свою вину Мялик признал полностью.