Главу Прокопьевска отправили в отставку за вечеринку во время траура

Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", - написал глава области. Он отметил, что у присутствующих на вечеринке "по-видимому, нет сердца". Старченко вступил в свою должность 25 ноября. Он пробыл на посту главы Прокопьевска один день.

На шахте "Листвяжной" в Кемеровской области в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте. Жертвами аварии стали 46 шахтёров и 5 спасателей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.