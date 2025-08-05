Главу радиотехнической службы ВМФ России осудили за коррупцию

Военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнической службы Военно-морского флота России Олега Лопатиева. Капитан первого ранга был признан виновным в получении взятки, говорится в сообщении СК.

В 2024 году минобороны России заключило контракты на исполнение гособоронзаказа с производителем навигационного оборудования из Владивостока. Лопатин, как утверждается, потребовал у директора компании деньги за приёмку продукции и общее покровительство. При получении третьего транша взятки размером в 8 миллионов рублей его задержала ФСБ.

Подробностей о рассмотрении дела нет. Лопатин был задержан в марте. Следствие закончилось за несколько месяцев, что необычно быстро для российской правоохранительной системы. "Коммерсантъ" предполагал, что военный мог признать вину.