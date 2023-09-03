Главу "Свободной Бурятии" обвинили в фейках из-за рассказа об отказниках

Уголовное дело о так называемых фейках о российской армии против основательницы фонда "Свободная Бурятия" Александры Гармажаповой завели из-за ее интервью украинскому проекту "Грошi". В нём она рассказала о российских военных, отказавшихся воевать и насильно удерживаемых в так называемой "ЛНР".

Как заявила Гармажапова в эфире телеканала "Дождь", следствие сочло "отрицательной информацией" её утверждения о страхе этих военных, что их "отправят на передовую без экипировки и застрелят". Кроме того, фейком следствие посчитало и реплику о бурятах, которых якобы отправляют на войну "как незначимый народ".

Разговор активистки с журналистами состоялся еще в июле прошлого года. Тогда Гармажапова утверждала, что 17 военнослужащих заперли в комендатуре на оккупированной территории из-за их отказа идти на передовую. Глава фонда отметила, что контрактники подавали рапорты о расторжении контракта из-за нежелания продолжать воевать, но их рассматривать отказались. За помощью военные также обращались в "Свободную Бурятию", поскольку среди них были уроженцы Бурятии и Тывы, сообщает Сибирь.Реалии.

Уголовное дело против Гармажаповой суд в Улан-Удэ будет рассматривать заочно. Дату первого заседания еще не назначили, подробности дела пока неизвестны, но, как сообщает "Медиазона", материалы уже поступили в суд. В феврале 2023 года Гармажапову объявили в федеральный розыск. Сама активистка живет за границей. Осенью 2022 года ее внесли в реестр "иностранных агентов".