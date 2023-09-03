Главу "Свободной Бурятии" обвинили в фейках из-за рассказа об отказниках

Уголовное дело о так называемых фейках о российской армии против основательницы фонда "Свободная Бурятия" Александры Гармажаповой завели из-за ее интервью украинскому проекту "Грошi". В нём она рассказала о российских военных, отказавшихся воевать и насильно удерживаемых в так называемой "ЛНР".
Как заявила Гармажапова в эфире телеканала "Дождь", следствие сочло "отрицательной информацией" её утверждения о страхе этих военных, что их "отправят на передовую без экипировки и застрелят". Кроме того, фейком следствие посчитало и реплику о бурятах, которых якобы отправляют на войну "как незначимый народ".
Разговор активистки с журналистами состоялся еще в июле прошлого года. Тогда Гармажапова утверждала, что 17 военнослужащих заперли в комендатуре на оккупированной территории из-за их отказа идти на передовую. Глава фонда отметила, что контрактники подавали рапорты о расторжении контракта из-за нежелания продолжать воевать, но их рассматривать отказались. За помощью военные также обращались в "Свободную Бурятию", поскольку среди них были уроженцы Бурятии и Тывы, сообщает Сибирь.Реалии.
- 1 сентября 2023 года Генпрокуратура России признала антивоенный фонд "Свободная Бурятия" нежелательной организацией на территории страны. Поводом для этого названа организация фондом "антироссийских акций". В марте фонд включили в реестр "иноагентов" за, по версии Минюста, призывы к действиям, которые "могут привести к нарушению территориальной целостности" России. Роскомнадзор ранее заблокировал сайт "Свободной Бурятии".
- "Свободная Бурятия" критикует войну России в Украине, помогает военнослужащим из Бурятии защищать свои права и возвращаться из зоны боевых действий. Фонд также выступает за так называемую деколонизацию России, подразумевая под ней децентрализацию власти и обеспечение прав всех живущих в России народов.
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