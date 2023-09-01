Фонд "Свободная Бурятия" признан нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России внесла в список так называемых нежелательных организаций фонд "Свободная Бурятия". В качестве формальной причины внесения в реестр указана "организация антироссийских акций".

По утверждению Генпрокуратуры, фонд "предпринимает попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики".

Ранее фонд "Свободная Бурятия" был внесён Минюстом России в реест так называемых иностранных агентов. Отельно признана иноагентом его соосновательница, журналистка Александра Гармажапова. В феврале этого года Гармажапова была объявлена в федеральный розыск.

На сайте фонда указано, что его деятельность направлена на борьбу с ксенофобией в России, поддержку бурятской культуры и укрепление позиций Бурятии как федерального региона России. Фонд выступает против агрессии России в Украине. Его активисты помогали военнослужащим из Бурятии избежать мобилизации и отправки на войну в Украине, а контрактникам - разорвать ранее заключённые контракты с Министерством обороны.

Александра Гармажапова, узнав о признании фонда "нежелательной организацией", иронически поблагодарила российские власти "за пиар". "Мы - первая этническая антивоенная организация. Мы были первыми, кто сообщил о военных из Бурятии, которые не хотели участвовать в войне, кто показал, что своим землякам, выходцам из Бурятии, можно помогать, эвакуировать на территорию Монголии, делать это организованно и мощно. Мы даже на международном уровне вступали в публичную дискуссию, отвечали Папе Римскому, который сказал, что в Украине особой жестокостью прославились буряты. Думаю, что Путин нам очень "благодарен", в кавычках, за наши действия", - цитирует слова Гармажаповой издание "7х7".

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