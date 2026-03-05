Главу "Свободной Бурятии" заочно осудили по делу об "иноагентстве"

Мировой судья в Санкт-Петербурге заочно приговорил главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову к 10 месяцам колонии по делу об уклонении об обязанностей "иностранного агента", сообщает "Медиазона".

В 2024 году на журналистку составили два протокола о нарушении обязанностей "иноагента", что позволило возбудить против нее уголовное дело.

В ноябре 2023 года суд в Улан-Удэ заочно приговорил Гармажапову к семи годам колонии по делу о "фейках" о российской армии. По совокупности приговоров журналистке назначили семь лет и три месяца колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты.

Уголовное дело по статье о "фейках" возбудили из-за интервью Гармажаповой украинскому проекту "Грошi". В нем она рассказала о российских военных-отказниках, насильно удерживаемых в так называемой "ЛНР". Разговор активистки с журналистами состоялся в июле 2022 года – тогда Гармажапова утверждала, что 17 военнослужащих заперли в комендатуре на оккупированной территории из-за их отказа идти на передовую.