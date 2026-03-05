Главу "Свободной Бурятии" заочно осудили по делу об "иноагентстве"

Мировой судья в Санкт-Петербурге заочно приговорил главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову к 10 месяцам колонии по делу об уклонении об обязанностей "иностранного агента", сообщает "Медиазона".
В 2024 году на журналистку составили два протокола о нарушении обязанностей "иноагента", что позволило возбудить против нее уголовное дело.
В ноябре 2023 года суд в Улан-Удэ заочно приговорил Гармажапову к семи годам колонии по делу о "фейках" о российской армии. По совокупности приговоров журналистке назначили семь лет и три месяца колонии общего режима, а также на три года запретили администрировать сайты.
Уголовное дело по статье о "фейках" возбудили из-за интервью Гармажаповой украинскому проекту "Грошi". В нем она рассказала о российских военных-отказниках, насильно удерживаемых в так называемой "ЛНР". Разговор активистки с журналистами состоялся в июле 2022 года – тогда Гармажапова утверждала, что 17 военнослужащих заперли в комендатуре на оккупированной территории из-за их отказа идти на передовую.
- 1 сентября 2023 года Генпрокуратура России признала антивоенный фонд "Свободная Бурятия" нежелательной организацией на территории страны. Поводом для этого названа организация фондом "антироссийских акций". Фонд также включили в реестр "иноагентов" за, по версии Минюста, призывы к действиям, которые "могут привести к нарушению территориальной целостности" России. Организация, как считает Минюст, распространяла материалы "иноагентов" и "фейки о деятельности органов власти России". Александру Гармажапова персонально также признали "иностранным агентом".