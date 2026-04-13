Главу якутского "Яблока" оштрафовали за удаленные репосты

Суд в Якутске оштрафовал на 10 тысяч рублей главу местного отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына. Его признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организаций, сообщил политик в своем телеграм-канале.

По словам Ноговицына, в прошлом году на него уже составляли штраф - за ссылку на интервью "Дождю", которое он давал до того, как телеканал признали нежелательной организацией в России. После этого он удалил из своих соцсетей репосты, которые могли послужить поводом для новых административных дел.

В новом рапорте полицейские указали неработающие ссылки, пишет политик. Одна из них ведет на его канал, вторая - никуда. Судья проигнорировала видео, на котором политик показывает, что ссылки не работают, и признала его виновным.

Ноговицын считает это давлением перед грядущими выборами.