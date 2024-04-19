Главы МИД G7 пообещали усилить борьбу с обходом санкций

Министры иностранных дел семи ведущих демократических стран ("Группа семи", G7) после встречи на итальянском острове Капри выпустили совместное заявление, в котором говорится об их решимости наращивать помощь Украине.
Помимо прочего, в документе сказано, что будут введены дополнительные санкции "в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или развитию военной промышленности".
Значительная часть документа посвящена российским активам, замороженным на Западе после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Министры подтвердили, что они останутся замороженными до тех пор, пока не завершится вторжение, и Россия не заплатит за причинённый ущерб. Также сказано, что страны G7 продолжат искать пути использования этих активов для помощи Украине, однако прямо о конфискации не говорится. Указано, что их использование должно соответствовать международному праву и законодательству соответствующих стран. В то же время, главы МИД стран "семёрки" приветствовали планы ЕС использовать доходы от этих активов для помощи Украине.
В заявлении также сказано, что союзники продолжат ужесточать контроль за соблюдением так называемого потолка цен на российскую нефть. Также выражена поддержка конференции о мире, которая пройдёт в Швейцарии в июне - без участия России.
Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии также заявили, что лица, причастные к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, должны быть привлечены к ответственности, и содержится призыв к российским властям освободить политзаключённых.
- Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу вновь заявил, что Россия готова к переговорам о мире, но в то же время стремится к победе в войне (в Москве это называют достижением целей специальной военной операции). Лавров подчеркнул, что, даже если начнутся мирные переговоры, Россия не прекратит в связи с этим боевые действия.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также принявший участие во встрече на Капри, заявил, что на переговорах были определены "конкретные шаги" по помощи Украине. Он не назвал подробностей. Ранее сообщалось, что одной из тем встречи могла быть передача Украине новых систем ПВО, о необходимости этого долгое время заявляют в Киеве.
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