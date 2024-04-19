Главы МИД G7 пообещали усилить борьбу с обходом санкций

Министры иностранных дел семи ведущих демократических стран ("Группа семи", G7) после встречи на итальянском острове Капри выпустили совместное заявление, в котором говорится об их решимости наращивать помощь Украине.

Помимо прочего, в документе сказано, что будут введены дополнительные санкции "в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или развитию военной промышленности".

Значительная часть документа посвящена российским активам, замороженным на Западе после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Министры подтвердили, что они останутся замороженными до тех пор, пока не завершится вторжение, и Россия не заплатит за причинённый ущерб. Также сказано, что страны G7 продолжат искать пути использования этих активов для помощи Украине, однако прямо о конфискации не говорится. Указано, что их использование должно соответствовать международному праву и законодательству соответствующих стран. В то же время, главы МИД стран "семёрки" приветствовали планы ЕС использовать доходы от этих активов для помощи Украине.

В заявлении также сказано, что союзники продолжат ужесточать контроль за соблюдением так называемого потолка цен на российскую нефть. Также выражена поддержка конференции о мире, которая пройдёт в Швейцарии в июне - без участия России.

Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии также заявили, что лица, причастные к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, должны быть привлечены к ответственности, и содержится призыв к российским властям освободить политзаключённых.