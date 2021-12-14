Главы МИД России и Германии провели первый телефонный разговор

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые (со времени вступления в должность) обсудила ситуацию вокруг Украины со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сообщила 14 декабря.



По словам Бербок, назвавшей состоявшийся разговор "честным и откровенным обменом мнениями", она довела до Лаврова позицию Германии по поводу того, что территориальная целостность Украины не должна пострадать, необходим прогресс в переговорах в нормандском формате.

Министры обсудили также возможное введение безвизового режима для российской молодежи и сотрудничество в области водородных технологий.



Сергей Лавров подчеркнул желание Москвы получить от Запада гарантии безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток. В сообщении МИД о состоявшемся телефонном разговоре отмечается, что в России хотят, чтобы Германия, как страна-участница нормандского формата, оказывала влияние на власти в Киеве.