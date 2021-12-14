Путин хочет "безотлагательного" начала переговоров о гарантиях для РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "безотлагательного" и "незамедлительного" начала международных переговоров для выработки "юридически зафиксированных гарантий" безопасности России. Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Кремля о телефонных переговорах Путина с двумя зарубежными лидерами, которые прошли во вторник.

Вначале Путин поговорил с президентом не входящей в НАТО Финляндии Саули Ниинистё, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как уточняется на сайте Кремля, гарантии, по мнению Путина, должны "исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений".

О том, что Москва требует таких гарантий, ранее публично заявил сам Путин. Документ с изложением требований России появился и на сайте российского МИДа. Требования появились на фоне наращивания группировки российских вооружённых сил у границ с Украиной, которое в Киеве и на Западе считают угрожающим.

Сообщения французской стороны о разговоре Макрона и Путина пока нет.

США и их союзники призвали Москву к деэскалации напряжённости, заявив, что в случае широкомасштабного вторжения на Украину Россию ждут серьёзные последствия. При этом США выразили готовность к диалогу. Союзники по НАТО прямым текстом не отвергли возможность обсуждать гарантии, которых требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно повторили в последнее время, что у России нет права вето по вопросу о расширении Североатлантического союза.

В среду Москву посетит заместитель госсекретаря США Карен Донфрид. Во вторник она провела переговоры в Киеве. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, его заместитель продолжит в Москве обсуждения, которые начали в ходе видеоконференции 7 декабря президенты США и России. "Она, в частности, выяснит, серьёзно ли настроена Россия в отношении выполнения её обязательств по Минским соглашениям" об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Этот конфликт начался в 2014 году после аннексии Россией Крыма и перехода части территории Донецкой и Луганской областей под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, перестрелки в зоне конфликта происходят почти каждый день. Украина и страны Запада возлагают ответственность на Россию. В Москве называют конфликт внутриукраинским, обвиняя власти в Киеве в том, что они не хотят договариваться с сепаратистами.