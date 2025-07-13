Главы МИД России и Китая провели встречу в Пекине

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И. Визит Лаврова приурочен к встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в Китае.

"Стороны обсудили отношения с Соединёнными Штатами, а также перспективы политико-дипломатического разрешения украинского кризиса", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Китай и Россия заявили о "партнёрстве без ограничений" в феврале 2022 года, когда президент Владимир Путин посетил Пекин за несколько дней до начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Публично Китай занимает нейтральную позицию в отношении агрессии России против Украины, заявляя, что уважает территориальную целостность Украины, но при этом подчеркивая необходимость решения проблем безопасности России. Однако, по словам чиновников ЕС, беседовавших с Радио Свободная Европа/Радио Свобода на условиях анонимности, 2 июля во время переговоров в Брюсселе Ван И сказал главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас, что Пекин не может допустить поражения России в войне, поскольку это освободит руки США для того, чтобы сосредоточиться на Китае. В ходе беседы с Каллас китайский министр отверг обвинения в том, что Пекин оказывает военную и финансовую поддержку России. Каллас призвала Пекин поддержать усилия по прекращению огня в Украине.