Пекин стал смелее. Откровения китайского министра о войне в Украине

Публично Китай до сих пор представлял себя нейтральной стороной в войне, России против Украины, заявляя, что уважает территориальную целостность Украины, но при этом подчеркивая необходимость решения проблем безопасности России. Однако за кулисами идут процессы, благодаря которым ситуация может измениться.

По словам чиновников ЕС, беседовавших с Радио Свободная Европа/Радио Свобода на условиях анонимности, на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас, что Пекин не мог бы смириться с поражением России в войне, поскольку это освободит руки США для того, чтобы сосредоточиться на Китае.

Замечательное признание, о котором впервые сообщила газета South China Morning Post, прозвучало во время четырехчасовой беседы с Каллас в Брюсселе, которая охватила целый ряд тем: торговые практики, такие как государственные субсидии на электромобили, Тайвань, ситуацию на Ближнем Востоке и, конечно же, войну в Украине.

Именно во время этих переговоров Евросоюз обвинил Китай в том, что тот окончательно встал на сторону Москвы, и отметил, что вторжение в суверенную страну противоречит международному праву.

Пекин якобы возражал против утверждений Брюсселя о том, что Россия использует китайские товары и другие компоненты в своих военных действиях, а затем добавил, что опасается как потенциальных западных санкций против китайских финансовых институтов, так и возможной победы Украины в конфликте.

Признаки недовольства Брюсселя Китаем в связи с войной накапливаются. В мае в секретном докладе ЕС говорилось, что Китай, включая Гонконг, несет ответственность за примерно 80 процентов случаев обхода санкций против России.

Блок, состоящий из 27 членов, также начал применять санкции против китайских компаний, которые, по его мнению, несут ответственность за "подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".

Си Цзиньпин попросит Путина держать нас в напряжении в этой части Европы

В своем последнем пакете санкций Евросоюз намерен заморозить активы и ввести визовые запреты в отношении одного китайского бизнесмена за неоднократную передачу России товаров, произведенных в ЕС, в то время как на эти товары распространялись экспортные ограничения.

Две китайские компании также находятся под прицелом за продажу вездеходов (квадроциклов), инфракрасных детекторов и других оптических компонентов российским вооруженным силам для использования в Украине.

Еще одним признаком растущего беспокойства в Брюсселе стало выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который недавно заявил, что Китай и Россия представляют растущую угрозу для трансатлантического альянса.

Во время поездки в Берлин Рютте заявил журналистам, что, по его мнению, Россия и Китай будут координировать атаки на Тайвань и Европу, чтобы Запад одновременно должен был уделять внимание конфликтам в разных частях света. "Си Цзиньпин, прежде чем напасть на Тайвань, сначала позвонит в Москву и попросит Путина держать нас в напряжении в этой части Европы", – сказал Рютте.

Китай и Россия заключили так называемое "стратегическое партнерство без ограничений" незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это партнерство не включает в себя официальный военный союз или конкретные обязательства по взаимной обороне, но предполагает широкое военное сотрудничество и стратегическое согласование действий в сфере безопасности.

Затянувшийся украинский кризис не отвечает ничьим интересам

Тем не менее, Пекин публично стремится дистанцироваться от действий России. Выступая после европейской поездки Ван И, представитель министерства иностранных дел КНР подтвердил, что "позиция Китая по украинскому кризису объективна и последовательна: переговоры, прекращение огня и мир. Затянувшийся украинский кризис не отвечает ничьим интересам".

Аналитики, однако, обращают внимание на другие недавние высказывания официальных лиц из Пекина. В беседе с Настоящим Временем российский политолог Наталья Шавшукова отметила, что комментарии Ван И в ходе его недавнего европейского турне – признак того, что Пекин "стал смелее" в своей риторике, и "это уже не восточная дипломатия, а откровенное, почти грубое поведение".

"Китай понимает, что если Путину разрешено сохранить Крым, если западное сообщество готово вести переговоры и оставить Путину некоторые территории, [захваченные у Украины], то у Китая тоже развязаны руки", – сказала Шавшукова.