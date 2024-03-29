Главы Минобороны США и Украины обсудили помощь Киеву

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили военную помощь США Киеву и последние события в зоне боевых действий.

В разговоре также поднималась тема недостатка у Украины вооружений, сообщила пресс-служба Пентагона.

Остин и Умеров также обсудили необходимость скорейшего одобрения Конгрессом США нового пакета помощи и договорились о поддержании дальнейших контактов.

Американские СМИ ранее сообщали, что Палата представителей Конгресса США может не одобрить новый пакет помощи Украине до принятия бюджета на 2025 финансовый год – он начинается 1 октября. Проект финансирования на 850 миллиардов долларов был опубликован Белым домом 1 марта, но помощь Украине документе не упоминается.

В феврале Сенат США утвердил двухпартийную инициативу о выделении более 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Палата представителей этот документ на голосование до сих пор не выставила.

На фоне сложностей с оказанием военной помощи Киеву Вашингтон предложил союзникам по "Группе семи" создать создать специальный механизм для выпуска облигаций на 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью от замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, уточняя, что обсуждение находится на начальной стадии.

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