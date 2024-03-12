США направят Украине военную помощь на $300 млн

Администрация президента США Джо Байдена сообщила во вторник, что направит Украине военную помощь в размере $300 млн.

Это первый такой пакет за несколько месяцев, в то время как законопроект, предполагающий выделение Украине более $60 млрд, до сих пор не может получить поддержки всего Конгресса.

Белый дом пытается найти способы направить Украине больше военной помощи с тех пор, как одобренное законодателями предыдущее финансирование истекло в конце декабря.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 12 марта, что финансирование будет предоставлено министерством обороны, которое сэкономило на контрактах. Салливан отметил, что средства будут использованы для отправки артиллерийских снарядов и боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS. Но помощи хватит всего на несколько недель, добавил советник Байдена.

В этом году Россия активизировала свои атаки на фронте на фоне нехватки боеприпасов и ракет у украинской армии.

Уже несколько месяцев власти США, которые считаются крупнейшим источником военной помощи для Украины на протяжении двух лет с начала полномасштабного российского вторжения, не могут добиться одобрения поставок нового оружия в страну из-за тупиковой ситуации в Конгрессе. Принятию соответствующего законопроекта препятствуют республиканцы из числа сторонников экс-президента Дональда Трампа. Они увязывают вопрос с мерами по безопасности на южной границе.

Представители американской разведки заявили 11 марта Конгрессу, что если Соединённые Штаты не отправят помощь Украине в ближайшее время, то ВСУ будет трудно остановить наступление России.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, приветствуя во вторник в верхней палате Конгресса президента Польши Анджея Дуду, вновь подчеркнул необходимость как можно скорее принять двухпартийный законопроект о помощи Украине.



Шумер напомнил, что, согласно недавним сообщениям CNN, Россия на сегодняшний день производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа вместе взятые. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от того, у кого будет больше боеприпасов, передаёт "Голос Америки".