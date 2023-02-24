24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Планировавшийся российским руководством молниеносный захват значительной части страны, включая Киев, провалился. Армия вторжения, столкнувшись с яростным и искусным сопротивлением украинских сил, понесла тяжелые потери и затем была вынуждена отступать. Война превратилась в затяжной кровопролитный конфликт. Множество украинских городов подверглись ударам и разрушениям, война заставила бежать из своих домов миллионы украинцев.

Российское общество в подавляющем большинстве поддержало войну, а те, кто выступил против, были вынуждены покинуть страну, оказаться за решеткой или замолчать под страхом преследования. Против России были введены жесточайшие санкции, экономика страны пережила сильнейший стресс.

Первоначально власти обещали, что легко победят в войне с помощью имеющейся армии, однако скоро выяснилось, что солдат не хватает и на фронт отправляют призывников, которых вынудили подписать контракт, "добровольцев", привлеченных крупными по российским меркам деньгами, и уголовников, которым обещали списать тюремный срок. Затем в стране и вовсе была объявлена мобилизация. Число погибших и раненых в российской армии исчисляется десятками тысяч, превышая потери в куда более долгих войнах в Чечне и Афганистане.



Минувший год войны – протесты ее противников, уверенность "патриотов" в собственной правоте и сомнения тех, кто потерял на войне близких, – в фильме документального проекта "Признаки жизни".

Монологи

Ребята, с кем воюем, считай, наши тоже. В альбоме – он в Афгане был, а сейчас мы друг с другом воюем. Какое это дело? Рука даже порой не поднимается

[После гибели сына на войне] я сразу же решил [отправиться на войну], просто пока его дождался, пока похоронили. [Хотелось понять], почему сын погиб, вообще, что там происходит, почему так влегкую кладут наших ребят. Посмотрел. Я так понимаю, у нас армии нет. Командование такое, видимо. Командиров вообще, считай, не видели, какие-то самозванцы. Иди туда, сами не знаем куда. Там с нами ребята воевали, некоторые в Чечне бывали, в Сирии. Супротив этой войны там цветочки, говорят, такой войны мы еще не видели. Сколько сейчас у нас погибших с нашей стороны? Тысячи. А воюем совсем ничего.

[Во время войны в Украине] находили альбомы семейные, там же все разбомблено. Ребята, с кем воюем, считай, наши тоже. В альбоме – он в Афгане был, а сейчас мы друг с другом воюем. Какое это дело? Рука даже порой не поднимается, считай, он свой тоже. И попробуй разберись.

Если мы их не будем искать, их никто искать не будет

Шестого апреля нас вызвали в военкомат, сказали, что 12 марта он приехал, а 16 марта их отправили в ту колонну, пошли в наступление. Сказали, что 16 марта колонну разбили, что очень много трупов, что нужно сдать ДНК. Мы сдали ДНК, военкомат результаты не сообщил, мы узнавали сами, звонили в Ростов. Результаты ДНК пришли отрицательные, совпадений не было. Я обзвонила все больницы от Воронежа до Кавказа, лично искала телефоны, его нет нигде. У нас много мам, которые тоже ищут своих детей. Две мамы уже похоронили своих детей, они умерли 28 марта, а похоронили буквально две недели назад, им только сообщили. Как сказала мне одна мама, что 500 человек с нашей части пропавшими без вести считаются. Если мы их не будем искать, их никто искать не будет, они не нужны никому.

А мне сына кто вернет? Никто не вернет

С одной стороны, гордость. Но если бы это все при жизни его было, это бы намного приятнее было. Посмертно это трудно переносить все. Награжден посмертно орденом Мужества.

Это его мечта была с детства, он хотел быть военным, всегда играл в войну. Когда я к нему ездила на выпуск, он мне когда в руки давал: "Мама, я теперь сын России, я клятву дал, я уже не твой сын". – "Нет, ты мой". – "Я клятву дал, я должен выполнить свой долг". Вот он и выполнил свой долг.

А это был мой единственный сын, моя опора, моя надежда. Даже детей не осталось после него. У меня в жизни одна пустота впереди, ничего нет.

Все, что у меня осталось, – одни воспоминания, никакой надежды нет, ничего уже в жизни. Он выполнил свой долг, как обещал. А мне сына кто вернет? Никто не вернет.

Мир закончился, надо начинать заново искать опору, которую ты потерял

После 24-го числа внутри меня произошел какой-то перелом, я почувствовал, что почва, на которую я опирался, рухнула. Мир закончился, начался какой-то новый мир, в котором надо все начинать заново, опять искать ту опору, которую ты потерял.

Оказываясь перед Богом, человек видит самого себя таким, какой он есть на самом деле. Человек предстает как законченная личность. Если он вышел на митинг, если он сказал что-то против, если, наоборот, одобрил, поддержал, если он промолчал, никак не отреагировал – это его раскрытие как личности. Я полагаю, что жизнь человека есть некая цепочка выборов, которые человек делает.

Это было во все времена. Германия 1936–37 года, были прекрасные люди, которые любили своих детей, своих жен, при этом с их одобрения существовали концлагеря, газовые камеры и все остальное. Я не вижу здесь ничего такого необычного, все это всегда в истории было. Когда я смотрю на то, что вокруг, я понимаю, что не хочу здесь жить, в этом мире, на этой планете, на этой земле, в этом времени.