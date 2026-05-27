"Годами трупы собираем". В уральском селе из 700 жителей 22 уже погибли на войне

2 мая 2026 года в селе Знаменское Свердловской области открыли мемориал погибшим на войне в Украине. Изначально его делали в расчете на 20 портретов. Однако, пока готовились к торжественному открытию, в село привезли еще два тела погибших. Накануне торжественного открытия пришлось спешно доклеивать еще два портрета.

"Долго искал себя, лучшую жизнь"

– Сережу Панова доклеили и Валеру Михалева. Хотя погибли оба еще в 2025 году. Валера – вообще в январе. Но не было тел, не было признания их погибшими. Вот такое у нас сплошь и рядом – "пропадают" на год-полтора и потом оказывается, что давно погибли, – говорит жительница Знаменского Римма Вавилова (имена собеседников изменены по соображениям их безопасности).

Теперь на 700 человек, проживающих в Знаменском, приходится 22 погибших.

– Серега сварщиком много лет работал на промке. Потом у частников, а после с работой стало совсем плохо, а у него народилось двое сыновей. И он не нашел ничего лучше, как завербоваться в армию, – говорит Римма. – Год назад, в сентябре. Месяц прошел, не больше – в октябре он уже пропал без вести. 9 октября его родным сослуживцы звонили, говорили, что подорвался на мине под Краматорском. Но извещения о смерти его престарелая мать добилась только в апреле 2026 года! Больше полугода мурыжили.

Про Валерия местные знают не так много, говорят, что после развода он ездил на приработки в Пермский край, в соседнем селе Сухоложье (7 км. от Знаменского) живет его 84-летняя мать, сестра и племянники.

– Я удивляюсь, как его вообще взяли на "СВО", ему же через два месяца после гибели 60 лет должно было исполниться! – говорит житель Знаменского Виталий. – До лета 2024 года он еще тут крутился, разнорабочим, на подхвате. А осенью поехал опять до Перми и пропал. Он выпивал так-то нехило, и сестра заволновалась, как бы его вербовщики ушлые не подписали на контракт. Стала везде обращаться – ноль ответов. Только в марте 2025 года у мамы взяли ДНК и в феврале 2026 года пришла похоронка: "11 января 2025 года погиб Валерий Владимирович под Петровкой (Донецкая область) от осколка в грудь". Как он там, 60-летний, воевал целую осень?! Хотя чего я тут удивляюсь? У нас из Сухоложья в 2024 году завербовали 64-летнего деда!

Согласно некрологу районного паблика во ВКонтакте, Дудин Сергей Иванович 1960 года рождения был завербован в армию РФ в 2024 году. Пенсионера взяли в штурмовое подразделение, дислоцировавшееся в Донецкой области. 12 февраля 2025 года, за три месяца до 65-летия, его убил дрон. Дудина опознали по жетону и отпечаткам пальцев. У него остались двое взрослых детей, 86-летняя мать, сестра и племянники.

– Этого деда можете к нашему селу не плюсовать, иначе всех Сухоложских тоже придется. А там гибель даже поболе нашей. Только за 2026 год 26 погибших! Бумаги не хватит на мемориалы эти, – говорит Виталий. – И везде ищут их потом по полтора года. А родные сидят в подвешенном состоянии, ничего делать не могут. Вон Чувашова Никиту – полтора года искали тело. 31 год ему был, когда он в очередной раз в долги влез – профессии не было, только знаменскую нашу школу с трудом дотянул. Стукнуло ему идти "зарабатывать" на "СВО". Осенью 2023 года завербовался, в декабре уже погиб в Запорожье. Тело родным привезли только в 2025 году. В некрологе пишут: "долго искал себя, лучшую жизнь". Ну вот, искал, а нашел смерть.

"То ли пепел один, то ли гроб пустой"

Знаменское появилось в XVII веке как слобода Тобольского архиерейского дома. Главной достопримечательностью здесь и сегодня является храм, посвященный иконе Божией Матери "Знамение" – отсюда и название села. Построен храм был в конце 19 века, а в советские времена чудом уцелел, хотя и использовался как склад.

Раньше Знаменское было известно еще и своими ярмарками, фестивалем авторской студенческой песни.

– А сейчас иногородние сюда приезжают разве что по ошибке. К 2000-м здесь было вдвое больше жителей, чем сейчас. Но потихоньку все разъехались, – говорит местная жительница Елена. – Все же тут только в лесхозе рабочие места. Остальные производства – надо ехать к соседям. И даже в лесхозе работали, так скажем, не самые ответственные работяги. Там платят немного и в черную. Многие из них, особенно проблемные с пристрастием к алкоголю и пошли добровольцами на войну

А еще среди добровольцев, по словам местных, немало воспитанников здешнего детского дома.

– Паша Филиппов из карпинского детдома (детский интернат №10) был по профессии столяром. Но не работал. Был дорожным рабочим, потом дворником, потом даже с такой работой начались проблемы. Семьи нет, чтобы подхватить и помочь – пошел на войну. В августе 2024 года ушел, в ноябре под Авдеевкой уже погиб. Три месяца! – говорит Елена. – Или Витя Хатмолин. Вербовался из колонии. Посадили перед самой "СВО" по трем(!) статьям – грабеж, разбой, изнасилование. В некрологе об этом ни слова. Упомянули только, что служил в отряде "Шторм Z". Четыре месяца прослужил – в августе уже погиб.

Большинство погибших из Знаменского были мобилизованы вскоре после армии или еще на срочной службе.

– Толя Зеленин погиб в 23 года. Повестку получил в 21 год, сразу после армии, года не прошло. Он уже и крановщиком устроился, а тут повестка. В январе 2024 года перестал отвечать матери и младшим брату и сестрам. В феврале Любовь Анатольевне сказали, что пропал без вести. Она все надеялась, что жив. В мае сказали – опознан, точно погиб. Но она не верит. Гроб вскрывать запретили, но, судя по весу, там то ли пепел один, то ли пустой вообще, – говорит соседка Зелениных Вероника. – С Сережей Санниковым тоже непонятная история – он только весной 23-го года на срочке присягу принял, а в августе – уже в 239-м танковом полку оказался. Командиры говорят: "Уговорили". Семья не верит. Ему после первого ранения даже долечиться не дали, сразу погнали учиться на БПЛА, а в декабре его там окончательно добили.

По подсчетам, которые ведут Медиазона и BBC, с 24 фев 2022-го по 19 мая 2026 года подтверждена гибель на войне с Украиной как минимум 221 206 российских военных. Свердловская область в этой статистике занимает одно из первых мест, здесь погибло не менее 7361 человека.