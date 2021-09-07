80% умерших в трудоспособном возрасте россиян – мужчины

Около трети смертей в России приходится на людей трудоспособного возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 80 процентов из них мужчины, а самая частая причина смерти – сердечно-сосудистые заболевания. На них приходится 55 процентов всех смертей, уточнила Голикова.

Согласно данным Росстата, по итогам семи месяцев 2021 года в России умерли один миллион сто тысяч человек, что на 16,2 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла на 59 процентов – с 266 тысяч до 422 тысяч, а уровень рождаемости остался почти на том же уровне – 678 тысяч детей (–0,4%).

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России, по официальным данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, умерли почти 188 тысяч пациентов. По данным Росстата, число умерших пациентов с COVID-19 примерно вдвое выше. В частности, в июле оперативный штаб фиксировал в среднем 700–800 смертей за сутки, по данным Росстата, их должно было быть более 1500 за сутки.

Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила с начала пандемии показатель в 600 тысяч.