Избыточная смертность с начала пандемии COVID-19 в России по август 2021 года превысила 630 тысяч человек. Этот показатель указывает, на сколько реальная смертность в стране превысила ту, что ожидалась с точки зрения статистики. Подсчёты провело издание "Медиазона".

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Редакция рассчитала показатель на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой. Учитывалась смертность с апреля 2020 года. Первый известный случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией был зафиксирован в стране 19 марта того же года. Власти не стали учитывать его в официальной статистике, заявив, что пациентка скончалась из-за оторвавшегося тромба.

На избыточную смертность влияют многие факторы, например, погодные аномалии, как слишком высокая, так и слишком низкая температуры. Однако многие демографы уверены, что большая часть этого показателя с начала пандемии объясняется именно её последствиями.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом официально признаёт только 164 094 смерти от болезни. По состоянию на 7 августа в России были зарегистрированы 6 424 884 случая заболевания COVID-19. За сутки этот показатель увеличился на 22 320. Власти всех уровней неоднократно признавали, что реальное число заболевших и умерших может быть больше в несколько раз.