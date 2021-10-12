Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать вопрос о проведении осмотров детей на употребление никотинсодержащей продукции. Выявлять курильщиков среди несовершеннолетних предлагают с помощью смокелайзера – прибора для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Данные предложения внесены в проект протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Копия документа оказалась в распоряжении РБК. Также предлагается запретить сдавать детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции, такие как вейпы или электронные сигареты. Согласно нынешнему законодательству, подобную продукцию запрещено продавать не достигшим 18-летнего возраста. Однако условия сдачи в аренду таких устройств законодательно не прописаны.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Правительство также предлагает запретить выкладку никотинсодержащей продукции в магазинах, которые находятся в радиусе 100 метров от школ.

В июле 2020 года Госдума запретила курение электронных сигарет, кальянов, вейпов и "систем нагревания табака" в общественных местах. В документе все виды курения объединены в понятие "никотинсодержащая продукция". Законопроект распространяет на неё такие же запреты, как и на обычные сигареты.