Голливудским актёрам предложили продать свои AI-копии – навсегда

Альянс продюсеров США предложил актёрам второго плана продать свои цифровые копии киностудиям в вечное пользование. Об этом заявил объединённый профсоюз Гильдии киноактёров США и Американской федерации артистов телевидения и радио, начавший забастовку в полночь.

Ранее Альянс продюсеров, который представляет интересы крупнейших киностудий и стриминговых платформ, включая Amazon, Disney, Netflix, Paramount и Warner Bros Discovery, заявил, что сделал профсоюзу актёров "новаторское предложение по искусственному интеллекту, которое защищает их цифровые копии".

Предложение заключалось в том, чтобы "отсканировать статистов и использовать их AI-копии в любом проекте, без их согласия и компенсации", рассказал главный переговорщик от профсоюза Дункан Крабтри-Айэленд. В обмен актёры получили бы зарплату за день сканирования. "Если вы думаете, что это новаторское предложение, я предлагаю вам подумать ещё раз", – сказал он.

После срыва переговоров, в полночь 14 июля профсоюз актёров, который объединяет порядка 160 тысяч членов – от крупных звёзд до актёров второго плана, присоединился к забастовке сценаристов, начавшейся ещё в мае. Все они требуют повышения базовой зарплаты и отчислений с повторных показов картин, а также гарантий, что их труд не заменят искусственным интеллектом.

Совместная забастовка сценаристов и актёров, с которой Голливуд не сталкивался с 1960 года, приведёт к срыву производства десятков шоу и фильмов – как в США, так и за рубежом, пишет агентство Reuters.