"Голос": выборы в 2023 были ещё менее свободными и честными, чем раньше

Движение в защиту прав избирателей "Голос" в заявлении по итогам единого дня голосования в России 10 сентября констатировало, что "ситуация с возможностью реализации избирательных прав граждан значительно ухудшилась даже относительно того низкого уровня, который был на выборах пять лет назад, когда избирались предыдущие составы органов государственной власти и местного самоуправления". По оценке "Голоса", выборы 2023 года "оказались еще менее свободными и честными".

Среди факторов, которые повлияли на ход избирательной кампании, правозащитники отметили централизованную пропаганду со стороны властей, цензуру, силовое подавление проявлений инакомыслия, а также "откровенное и порой даже демонстративное применение административного ресурса" и "прямое принуждение административно зависимых категорий избирателей не просто к участию в голосовании, а к голосованию за строго определенных кандидатов". По оценке "Голоса", кампания показала, что в России фактически перестали действовать основополагающие статьи ей Конституции, в частности об идеологическом многообразии и о свободе мысли и слова.

Помимо прочего, "Голос" отметил серьёзные проблемы с организацией независимого наблюдения - в сравнении даже с кампаниями в прошлые годы, отсутствие условий для ведения свободной публичной политической дискуссии, потерю независимости избирательными комиссиями. Непосредственно в дни голосования были отмечены случаи принуждения избирателей к нему, в особенности в первый день трёхдневного голосования, масштабные сбои в системе дистанционного электронного голосования, несоблюдение процедур голосования. Как отмечается, в 13 регионах сообщалось о признаках фальсификаций.

Российские власти признали движение "Голос" "иностранным агентом", а один из его сопредседателей, Григорий Мельконьянц, незадолго до выборов был арестован и помещён в СИЗО по обвинению в организации работы "нежелательной" НПО.

Выборы губернаторов проходили в 21 регионе России. После подсчёта голосов стало известно, что губернаторами останутся их нынешние главы. Это 19 представителей "Единой России" и два коммуниста: Валентин Коновалов в Хакасии и Андрей Клычков в Орловской области. "Единая Россия" также одержала победу на выборах в законодательные собрания регионов.

В контролируемых Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины прошло голосование за кандидатов в российские региональные парламенты. Объявленные результаты "Единой России" там на порядок выше, чем в российских регионах.

Украина и страны Запада назвали голосование на оккупированных территориях незаконным и заявили, что ни при каких обстоятельствах не признают их результаты.