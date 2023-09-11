В России и на оккупированных территориях прошли выборы

В России прошли выборы – губернаторы остались на своих местах, "Единая Россия" сохранила большинство в региональных парламентах и места в Госдуме.

Губернаторы

Выборы губернаторов проходили в 21 регионе России. После подсчёта голосов стало известно, что губернаторами останутся их нынешние главы. Это 19 представителей "Единой России" и два коммуниста: Валентин Коновалов в Хакасии и Андрей Клычков в Орловской области.

За исключением Коновалова все кандидаты набрали более 70% голосов. Самый высокий результат показал Василий Анохин в Смоленской области – почти 86,7%.

Коновалов получил меньше всех голосов – 63,1%. При этом его основной конкурент – единоросс Сергей Сокол – снялся с выборов по состоянию здоровья за неделю до их начала. До этого "Голос" считал итоги кампании непредсказуемыми.

Региональные парламенты

Выборы в законодательные органы проходили в 16 регионах России. Все они проводились по смешанной системе: избирателям предлагалось голосовать за партийный список и за кандидата своего округа. По спискам "Единая Россия" проиграла только в Хакасии: 36,4% против 39,1% у КПРФ. Однако в верховном совете республики большинство всё равно будет у единороссов: они взяли 23 из 25 округов.

Самый многопартийный парламент будет в Ярославской области: в него по спискам прошли шесть партий, включая "Партию пенсионеров" (ещё одно место эта партия получила в заксобрании Владимирской области).

Почти везде второе место по спискам заняла КПРФ. В Якутии её обошли "Новые люди", в Архангельской, Ивановской, Смоленской областях и в Забайкальском крае – ЛДПР, у которой в остальных регионах преимущественно третье место.

Госдума

Дополнительные выборы депутатов в Госдуму (на места умерших) прошли в трёх регионах России. Во всех выиграли представители "Единой России".

"Выборы" на оккупированных территориях Украины

В так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, части которых Россия присоединила себе в ходе вторжения в Украину, прошло голосование за кандидатов в "законодательные органы".

Результаты "Единой России" там на порядок выше, чем в российских регионах. Также в "парламенты" прошли КПРФ и ЛДПР, четвёртой партией в трёх органах будет СРЗП, а в так называемой ДНР – "Новые люди".

Украина и США назвали голосование незаконным.