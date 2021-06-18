Голосование на выборах в Госдуму будет трёхдневным

Голосование на выборах в Госдуму будет продолжаться три дня - с 17 до 19 сентября. Решение об этом приняла Центральная избирательная комиссия.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение принято из-за эпидемии коронавируса "с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "голосование в течение трех дней позволяет избежать рисков инфицирования". Она добавила, что важно добиться того, чтобы все участники выборов были привиты.

Памфилова признала, что работать три дня подряд наблюдателям на выборах будет непросто, и сказала, что для них создадут "комфортные условия".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Новость дополняется