Путин будет вечным и электронным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к выборам президента РФ предложила распространить систему электронного голосования уже на всю страну. Чтоб уже навечно с гарантией. Сенаторы и депутаты продолжают гоняться за иностранными ведьмами. Знаменитый санитар леса Геннадий Онищенко призывает россиян к бойкоту Турции. Аналитик Семен Нововопрудский (Москва) и TikTok-блогер Михаил Петров (Санкт-Петербург) о политическом оккультизме, который правит Россией. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева