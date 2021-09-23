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Лицом к событию

Путин будет вечным и электронным

Владимир Путин в Московском планетарии (2012)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к выборам президента РФ предложила распространить систему электронного голосования уже на всю страну. Чтоб уже навечно с гарантией. Сенаторы и депутаты продолжают гоняться за иностранными ведьмами. Знаменитый санитар леса Геннадий Онищенко призывает россиян к бойкоту Турции. Аналитик Семен Нововопрудский (Москва) и TikTok-блогер Михаил Петров (Санкт-Петербург) о политическом оккультизме, который правит Россией. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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