Google призвали продвигать независимые СМИ из России и Беларуси

Европейская комиссия призвала Google, Meta и другие технологические компании помочь независимым медиа из России и Беларуси продвигать материалы в новостных агрегаторах выше публикаций проправительственных СМИ. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, с соответствующей просьбой к Еврокомиссии обратились белорусские журналисты, покинувшие страну из-за преследований со стороны режима Лукашенко. По их словам, алгоритмы новостных агрегаторов G00gle и Meta учитывают цензурные ограничения и не дают аудитории увидеть контент с критикой власти. Кроме того, как отмечают независимые журналисты, Google News не индексирует материалы на белорусском языке.

"Борьба с дезинформацией и содействие свободе СМИ — это две стороны одной медали. Мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались и тем, и тем. Это означает обеспечение видимости в интернете достоверной информации, а не пропаганды Минска или Кремля", - сказала заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, которая, по данным Financial Times, обсуждала эту тему с представителями Google.

На запрос издания в Google заявили, что компания прилагает "все усилия для создания и обеспечения соблюдения правил так, чтобы не принимать во внимание политические взгляды". В Meta призывы Еврокомиссии не комментировали.