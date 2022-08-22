Бывший руководитель "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон запустил сайт, собирающий в одном месте публикации различных СМИ, в том числе независимых. Гершензон неоднократно критиковал "Яндекс" за информационную политику их новостного сервиса, он обещал, что в новом проекте не будет цензуры. Сайт The True Story запущен в режиме бета-версии.

По словам Гершензона, сервис рассчитан на то, чтобы показывать читателю выжимку главных событий дня, но разрешать им читать первоисточники информации, как в СМИ, так и в материалах, на которые они ссылаются. "Наша миссия — предоставление в конечном итоге разнообразия позиций и мнений", — сказал он в интервью "Роскомсвободе", заявив, что цель проекта в России — помочь "притеснённым" изданиям.

Сотни СМИ в России заблокированы после начала войны в Украине. Крупнейший новостной сервис "Яндекс.Новости", по закону, вынужден не показывать на них ссылки. Кроме того, бывшие сотрудники "Яндекса" утверждают, что проект мог модерировать часть сообщений по указаниям государства. Основатель поисковика Аркадий Волож и генеральный директор компании Тигран Худавердян были внесены в санкционный список Евросоюза за то, что поисковик "продвигает в поисковой выдаче риторику российских государственных СМИ" и исключает из неё контент с критикой Кремля (оба обжаловали решение в судах).

В интервью "Холоду" в мае Гершензон говорил, что список СМИ, информацию из которых The True Story будет показывать читателю, будет отбираться вручную. "Смотрите, у них есть «Яндекс», у них есть ВК, у них нет проблемы с распространением своей пропаганды. А нам надо постараться помочь независимым изданиям, настоящим СМИ", — пояснил он. Сейчас на сайте есть несколько официальных изданий.

По словам Гершензона, проект получил один грант, но находится в поисках финансирования "на пару лет". На сайте говорится, что в дальнейшем команда рассчитывает на поддержку пользователей. Завершение пилотного этапа проекта запланировано на осень.