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Google удалил рекламу с допросами белорусских политзаключённых в КГБ

Светлана Тихановская

Компания Google после письма Светланы Тихановской удалила рекламу с допросами на камеру белорусских политзаключённых, в ходе которых те якобы признавали свою вину. Об этом сообщаетя в телеграм-канале Тихановской.

Тихановская направила письмо исполнительному директору Google 21 декабря. В нём она обратила внимание, что "принудительные показания и признания в соответствии с Конвенцией ООН против пыток квалифицируются как пытка". Тихановская привела пример более 40 рекламных объявлений с допросами, в том числе пресс-секретаря оператора связи А1 Николая Бределева. Она призвала Google принять меры для того, чтобы прекратить демонстрацию таких видеозаписей

На запрос Тихановской ответил вице-президент компании Каран Бхатиа. Он сообщил, что все указанные рекламные объявления были удалены, а аккаунты, которые их публиковали , впредь не смогут размещать подобный контент. Он также предложил организовать встречу представителей Google и офиса Тихановской, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем.

  • О задержании Николая Бределева стало известно 10 декабря. Тогда же в белорусских провластных телеграм-каналах появилось видео, на котором он рассказал, что передавал живущему за границей блогеру информацию, "связанную с его профессиональной деятельностью". В компании заявили, что он не имел доступа к закрытой информации. Беределев получил 15 суток ареста, однако до сих пор не вышел на свободу.

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