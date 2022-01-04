Google удалил рекламу с допросами белорусских политзаключённых в КГБ

Компания Google после письма Светланы Тихановской удалила рекламу с допросами на камеру белорусских политзаключённых, в ходе которых те якобы признавали свою вину. Об этом сообщаетя в телеграм-канале Тихановской.

Тихановская направила письмо исполнительному директору Google 21 декабря. В нём она обратила внимание, что "принудительные показания и признания в соответствии с Конвенцией ООН против пыток квалифицируются как пытка". Тихановская привела пример более 40 рекламных объявлений с допросами, в том числе пресс-секретаря оператора связи А1 Николая Бределева. Она призвала Google принять меры для того, чтобы прекратить демонстрацию таких видеозаписей

На запрос Тихановской ответил вице-президент компании Каран Бхатиа. Он сообщил, что все указанные рекламные объявления были удалены, а аккаунты, которые их публиковали , впредь не смогут размещать подобный контент. Он также предложил организовать встречу представителей Google и офиса Тихановской, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем.