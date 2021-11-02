Google заблокировал аккаунты СК Беларуси

Корпорация Google заблокировала аккаунт и ютьюб-канал белорусского Следственного комитета из-за введенных Соединёнными Штатами санкций против Беларуси. Об этом сообщает "Медиазона.Беларусь" (издатель российской "Медиазоны" включён в реестр СМИ-"иноагентов").

"Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указано в сообщении от компании, полученном Следственным комитетом. При попытке же открыть ютьюб-канал СК появляется сообщение, что аккаунт "заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Официальное белорусское агентство БелТА со ссылкой на представителя ведомства Юлию Гончарову сообщает, что канал был верифицированным и имел 23 тысячи подписчиков. В своих аккаунтах в соцсетях белорусский Следственный комитет регулярно сообщает, помимо прочего, о новых уголовных делах против представителей оппозиции, активистов и журналистов, которых обвиняют в различных преступлениях в связи с протестами против режима Александра Лукашенко.

Ранее в связи с американскими санкциями были заблокированы, в частности, инстаграм-аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова и ряда чиновников Чечни и аннексированного Крыма. Блокировались также информационные ресурсы. При этом речь идёт скорее о точечных блокировках - заблокированы аккаунты не всех лиц, внесённых в санкционные списки, и не во всех соцсетях, находящихся в юрисдикции США.