Гордума Пензы удалила запись заседания с критикой пиара войны

Пензенская городская дума удалила со своих официальных ресурсов запись заседания, на котором мэр города Александр Басенко раскритиковал установку на зданиях школ мемориальных табличек с именами погибших на войне в Украине. Глава Пензы призвал отказаться от этой практики, объяснив это нежеланием "создавать некрополи".

В своей речи на заседании, которое прошло 24 ноября, Басенко подчеркнул, что "с уважением относится" к участникам так называемой специальной военной операции, но напомнил, что в школах учатся дети с ещё не устоявшейся психикой, и что большое количество мемориальных досок могут напугать и вызвать у них в итоге негативное отношение к службе в армии. Мэр Пензы предложил "увековечивать память героев после победы", в которой он, по его словам, не сомневается.

После того, как выступление мэра разошлось по сети, и на него отреагировали в Госдуме, назвав слова Басенко "недопустимыми" и "некорректными", глава Пензы заявил, что его речь была "жульнически скомпонована", а распространили её "падкие на нездоровые сенсации талаграм-каналы".