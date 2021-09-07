Городская избирательная комиссия Петербурга разрешила не указывать в бюллетенях на выборах в Госдуму и Законодательное собрание города прежние имена "двойников" кандидата от партии “Яблоко” Бориса Вишневского. Решение было принято во время рассмотрения жалобы "настоящего" Вишневского. Об этом сообщает Закс.ру.

В одном округе с политиком зарегистрированы 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский (носивший ранее имя Алексей Шмелёв) и 59-летний Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков). На фотографиях они похожи на кандидата-яблочника. "Настоящий" Вишневский подал в этой связи две жалобы. В частности, он потребовал, чтобы в бюллетенях были указаны бывшие имена его соперников. В избиркоме ему заявили, что для этого требования нет законных оснований.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала эту ситуацию издевательством над избирателями. Член избиркома Алексей Березин сказал, что ЦИК накануне рекомендовал вызвать "двойников" Вишневского в ТИК и перефотографировать их для плаката в комиссии. Другой член комиссии Олег Зацепа считает, что так проблема не решится – они могут просто не прийти, — отмечает канал "Настоящее время".

Двое из троих Вишневских ситуацию не комментировали. Вишневский-яблочник в беседе с корреспондентом Север.Реалии отметил, что, по его мнению, другие кандидаты с таким же именем должны запутать избирателей, чтобы он не смог победить на выборах.