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Город на волне. Константин Дорошенко – о поездке в Николаев

Константин Дорошенко
Константин Дорошенко

Николаев с первых дней полномасштабной фазы российской войны против Украины стал прифронтовым. Бои в городе и предместьях длились с 24 февраля до 10 ноября 2022 года. Оккупанты продолжают ракетные обстрелы и сейчас. Журналистка Наталья Нагорная вспоминает: “Прилетало по троллейбусным депо, по элеваторам, по заводам, по местам, где ремонтировали технику или хотя бы могли ремонтировать технику, по бизнес-центрам, по университетам. Всюду, где могли жить военные или прятать технику. Чаще всего от этого перепадало мирным людям, не выехавшим из города. Жизнь сегодня отличается в первую очередь тем, что утром не нужно выгребать стекло и выметать обломки кирпичей”. Питьевую воду вернуть обещают лишь к концу нынешнего года.

Впервые побывав в Николаеве в 2014-м, я был впечатлен масштабами одного из бывших кораблестроительных центров Европы, добротной архитектурой в стилистике от классицизма до брутализма и неопределенностью в его идентичности. Освобожденный от режимной советской закрытости, утративший положение передовой военной верфи, он будто блуждал в безвременье. Памятник Ленину уже был снесен, но на его облицованный розовым гранитом восьмиметровый постамент кто-то установил бюст отца мирового тоталитаризма – из тех, что стояли в советских школах. Эта нелепая конструкция проявляла реальное место имперского мифа в современности.

Знаки вольницы 90-х в городской среде не спешили уступать позиции новому урбанизму. Друзья отвели меня в николаевскую пивную "Вечный зов", где школьниками пили водку и пиво "Янтарь". Начинавшаяся в 1997-м как МАФ-наливайка, она разрослась до кирпичного строения с кованой оградой и воротами. Но аутентичные столики и лавочки сохранились.

В нынешний приезд я не узнал Николаев. Трагедии разрушений, человеческих жертв и угроза оккупации не только не ввергли горожан в страх и апатию, но окончательно разогнали морок постсоветского сна. Выстояв, ощутив солидарность сограждан и поддержку мира, николаевцы переосмысливают прошлое и хотят для себя будущего, а не только остановившегося настоящего.

Николаев больше не монотонный “город корабелов”. Он отвечает своему новому девизу, принятому в 2019-м, – “Город на волне”.

Пробуждение не случилось внезапно. За ним – усилия гражданских инициатив, работа и творчество тех, кто выстраивал субъектность свою и города. С 2017 года фестивали современного искусства, просветительские проекты, исследования, посвященные истории Николаева и ее деколонизации, реализует платформа MY ART. Ее соучредитель Евгений Гомонюк говорит: “Сперва образовалось сообщество вокруг организации проведения первого Mykolaiv ART Week. МY ART – первые буквы этого названия, отсылка к имени нашего города. Сегодня мы вышли на объединение и координацию локальных культурных инициатив”.

В этом году Mykolaiv ART Week был посвящен теме памяти. “Фестиваль был об опыте украинских семей, о прошлом Украины и личных историях людей, которые они берегут или от которых желают избавиться”, – говорит основатель МY ART Дмитрий Ларченко. Кинопоказы, концерты, лекции проходили в пяти локациях, а в виртуальном пространстве в дополненной реальности – выставка художников из 18 стран.

Война против Украины – пароксизм русского мира, обнаживший примитивность его культурной традиции

Еще одна инициатива платформы, поддержанная муниципальным Агентством развития Николаева, – оцифровка маринистических произведений из собраний Очаковского музея, николаевских областного художественного музея и Музея судостроения и флота. Так исследователи и зрители получили доступ к изображениям экспонатов, публичная демонстрация которых невозможна во время войны. “Идея родилась у команды еще до полномасштабного вторжения. Море как идентичность каждого жителя юга Украины, море как репрезентация нашего региона в художественных произведениях, культурном наследии”, – поясняет Евгений Гомонюк.

Виктор Покиданец. Из проекта “Сокровенные тайники рус.лита”, 2022
Виктор Покиданец. Из проекта “Сокровенные тайники рус.лита”, 2022

Война против Украины – пароксизм русского мира, обнаживший примитивность его культурной традиции. Цензурирование истории, обесценивание наследия соседних народов, догматика самовосхваления на фоне дикарских военных действий вызывают брезгливое отторжение. Стимулируют внимание к альтернативе этой навязчивой грубости. В Николаеве вспомнили о том, что за тысячу лет до н. э. на его месте существовал киммерийский порт, в Средневековье – литовский князь Витаутас основал замок. И о том, как город связан с украинским национальным движением. О театре корифеев украинской сцены, основанном Марком Кропивницким, и его звезде Панасе Саксаганском, вышедшем впервые на сцену именно в Николаеве. О николаевской, первой в Украине премьере оперы “Катерина”, написанной на поэму Тараса Шевченко Николаем Аркасом, сыном местного военного губернатора. Этнический грек, Николай Аркас ощущал себя украинцем, написал и издал на украинском в 1908-м первую “Историю Украины-Руси”. Его сын Николай Аркас-младший был военачальником в УНР, а в 1920-х руководил украинским театром в Ужгороде.

Виктор Покиданец. Из проекта “Сокровенные тайники рус.лита”, 2022
Виктор Покиданец. Из проекта “Сокровенные тайники рус.лита”, 2022
Украинцам удалось излечить мир от страха перед Россией. Россиянам больно принять факт, что их больше никто не боится

Значимый для украинского современного искусства художник, николаевец Виктор Покиданец последователен в деконструкции пафоса и штампов российско-советской культуры. Их навязчивому и бессмысленному присутствию в повседневности в он посвятил в 2016 году серию The Box. Объекты в форме спичечного коробка, предмета, то и дело попадающегося на глаза и в руки, одноразовой утилитарной дешевки он снабдил изображениями, объединяющими расхожие фразы, цитаты из песен и фильмов, политические клише и абсурдные образы. К примеру, работа “Хрущик”: Мао Цзэдуну летит в лицо майский жук, который на украинском называется “хрущ”. Знающие советскую историю и пропаганду оценят комический эффект, отсылающий к конфликту между Хрущевым и Мао. Он обернулся десятилетиями противостояния двух режимов, сопровождавшегося взаимными обвинениями в ревизионизме, неофашизме и доходившего до военных провокаций.

Виктор Покиданец. Из проекта The Box, 2016
Виктор Покиданец. Из проекта The Box, 2016

В работах “Под небом голубым” и “Цой жив” Виктор Покиданец обаятельно высмеивает феномен русского рока, чья протестная энергия канализировалась в безвольное ожидание перемен.

Весной 2022-го художник создает серию объектов “Сокровенные тайники рус.лита”. В книгах русских писателей и ученых он вырезает объемные отверстия по форме объектов, которые считает отражающими суть произведений и нравов, этой литературой воспитанных: пистолетов, кастетов, ножей, фаллоимитаторов. “Ритуальным погребением заблуждений прошлого” назвала проект Покиданца лауреатка премии имени Вацлава Гавела за творческое инакомыслие 2023 года, искусствовед и куратор Юлия Манукян. “Для многих жемчужина коллекции – "История православия", бывшая собственность одесского губернатора-регионала, с нехорошим душком неверия в святые мощи и богоизбранность рус.народа", – пишет она.

Предметы, помещенные в “Сокровенные тайники рус.лита”, сделал ужгородский художник Руслан Тремба. Проект выставлялся в Варшаве, Оберхаузене, Дюссельдорфе, Эйндховене и продолжит путешествие по миру. А Виктор Покиданец остается в Николаеве.

Виктор Покиданец. Из проекта The Box, 2016
Виктор Покиданец. Из проекта The Box, 2016

В купе поезда Николаев – Киев моим попутчиком оказался волонтер из Эстонии по имени Хунт. Он привез в прифронтовой город гуманитарную помощь, оставив вместе с ней николаевцам и машину, на которой приехал. Путь домой утомителен: железной дорогой до Киева, там – пересадка до Перемышля, дальше – в Варшаву, оттуда – авиаперелет в Хельсинки, самолет до Таллинна и только потом – в родной город. Но Хунт бодр. "Украинцам удалось излечить мир от страха перед Россией. Россиянам больно принять факт, что их больше никто не боится. Но это новая реальность", – весело говорит он.

Константин Дорошенко – украинский критик, публицист, куратор современного искусства

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