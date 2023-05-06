Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу

Утром в субботу власти российской Белгородской области сообщили об обстреле города Шебекино. Он расположен недалеко от границы с Украиной.

По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, ранен по меньшей мере один человек.

Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео предположительно последствий обстрела. Пострадала крыша здания школы (учеников в ней не было - сегодня выходной день, кроме того, школы в городе находятся на дистанционном обучении). Также сообщается об обстреле территории бывшего завода.

Это не первый обстрел Шебекино с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Российские власти обвиняют в обстрелах украинские вооружённые силы, украинская сторона как правило их не комментирует.

Утром в субботу российские агентства сообщали о бое на российско-украинской границе - по их утверждениям, группа диверсантов пыталась проникнуть на территорию России, но нападение было отбито.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG