Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу

Утром в субботу власти российской Белгородской области сообщили об обстреле города Шебекино. Он расположен недалеко от границы с Украиной.

По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, ранен по меньшей мере один человек.

Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео предположительно последствий обстрела. Пострадала крыша здания школы (учеников в ней не было - сегодня выходной день, кроме того, школы в городе находятся на дистанционном обучении). Также сообщается об обстреле территории бывшего завода.

Это не первый обстрел Шебекино с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Российские власти обвиняют в обстрелах украинские вооружённые силы, украинская сторона как правило их не комментирует.

Утром в субботу российские агентства сообщали о бое на российско-украинской границе - по их утверждениям, группа диверсантов пыталась проникнуть на территорию России, но нападение было отбито.