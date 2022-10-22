При обстреле Шебекино в Белгородской области есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу сообщил о более 10 пострадавших при обстреле города Шебекино. Утверждается, что обстрел вёлся со стороны Украины, как пишет губернатор, пострадали гражданские объекты.

Первоначально губернатор написал о 5 раненых, затем сообщил, что пострадали 11 человек, их них 4 - тяжело.

В местных телеграм-каналах появилось видео, на котором видны результаты обстрела, в том числе пожар и разрушенные постройки.

Украинская сторона обстрел пока не комментировала.

Город Шебекино расположен поблизости от границы с Харьковской областью Украины. Накануне сообщалось, что в результате обстрела в нём загорелся лакокрасочный завод. В тот же день губернатор сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадали здания школы, детского сада, Дома культуры и частные жилые дома. По утверждению Гладкова, обстрел вели Вооружённые силы Украины.

Российская Белгородская область в последние дни достаточно регулярно попадает под обстрелы, над Белгородом российская ПВО периодически сбивает воздушные цели - на прошлой неделе обломки сбитого летательного аппарата повредили многоэтажный жилой дом. Удары наносятся в том числе по энергетическим объектам. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам. В регионе продлены школьные каникулы, а жители ряда приграничных сёл переселены. С российских позиций под Белгородом регулярно ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области.