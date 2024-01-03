Город в Курской области отключили от электричества после удара

В Курской области город Железногороск с населением почти в сто тысяч человек остался электричества и теплоснабжения на время ремонта подстанции, поврежденной в результате удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, восстановительные работы должны закончиться "в течение двух часов". Ранее Старовойт утверждал, что из-за "воздушной атаки со стороны ВСУ", без света остались дома в нескольких населённых пунктах. О пострадавших в результате удара по подстанции не сообщается.

Телеграм-канал "Осторожно, новости", ссылаясь на слова местных жителей сообщает, что в некоторых частях Железногорска перестали работать магазины, заправки и банкоматы. Наблюдаются проблемы с мобильной связью. Один из сотрудников машиностроительного завода "Вагонмаш" в разговоре с телеграм-каналом заявил, что предприятие прекратило работу, а всех рабочих отправили домой. "Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти все не работают. На заправке огромная очередь", - цитирует "Осторожно, новости" одного из жителей города.

Ранее 3 января сообщалось об ударе по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны России отчитались о сбитии ракет выпущенных в направлении города.