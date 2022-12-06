Городская дума Томска отменила прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Томска большинством голосов приняли изменения в устав, согласно которым прямые выборы мэра города отменяются. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

За внесение поправок в городской устав проголосовало 25 депутатов, четыре высказались против, ещё трое воздержались.

В конце октября Законодательная дума Томской области приняла закон, отменяющий прямые выборы мэра в столице региона. В проекте закона, который внесли в думу девять депутатов от "Единой России", сказано, что главу города будут выбирать из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Законопроект об отмене выборов мэра публично поддерживал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Досрочные выборы мэра Томска должны пройти до 29 января 2023 года, то есть в течение полугода после вступления в силу обвинительного приговора предыдущему главе города Ивану Кляйну.