Городская дума Томска отменила прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Томска большинством голосов приняли изменения в устав, согласно которым прямые выборы мэра города отменяются. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
За внесение поправок в городской устав проголосовало 25 депутатов, четыре высказались против, ещё трое воздержались.
В конце октября Законодательная дума Томской области приняла закон, отменяющий прямые выборы мэра в столице региона. В проекте закона, который внесли в думу девять депутатов от "Единой России", сказано, что главу города будут выбирать из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Законопроект об отмене выборов мэра публично поддерживал губернатор Томской области Владимир Мазур.
Досрочные выборы мэра Томска должны пройти до 29 января 2023 года, то есть в течение полугода после вступления в силу обвинительного приговора предыдущему главе города Ивану Кляйну.
- В декабре 2021 года Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Свою вину бывший мэр не признал и настаивал на оправдании. 29 июля 2022 года решение суда вступило в силу.
- В апреле 2022 года Кляйна перевели из колонии под домашний арест по состоянию здоровья. В мае защита бывшего чиновника сообщила о возбуждении нового дела из-за якобы махинаций при ремонте дорог.
- Прямые выборы мэров отменены практически во всех регионах России. Сейчас глав городов могут выбирать жители Абакана, Анадыря, Новосибирска, Улан-Удэ, Хабаровска и Якутска.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.