Мэра Томска приговорили к 2 годам колонии за коррупцию

Советский районный суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что в 2016 году Кляйн, используя свои полномочия мэра, препятствовал строительству микрорайона в Томске рядом с пивзаводом компании "Томское пиво". Большая часть акций компании принадлежит самому чиновнику.

Его также обвинили в незаконном участии в управлении этой компанией, так как он должен был выйти из состава акционеров после избрания мэром. Вместо того, чтобы продать акции, он передал их в доверительное управление своей жене, которая стала гендиректором предприятия.

Помимо этого, Кляйну вменили лоббирование интересов своей дочери в вопросе приобретения земельного участка в 2015 году. Суд считает, что она получила участок в обход конкурсных процедур и по заниженной стоимости. По этому эпизоду преступления мэру назначили штраф в 200 тысяч рублей, сам участок арестовали на полгода.

Кляйн отрицает все обвинения и заявляет, что дело против него было сфабриковано с помощью лжесвидетелей. Одной из свидетелей обвинения была его заместительница Анна Подгорная, другим - бывший заместитель Евгений Суриков, также осужденный за взятку. На последнем заседании 27 декабря Кляйн попросил суд его оправдать и дать "дальше служить томичанам".

Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года во время совещания в администрации, а после – арестовали и отстранили от должности. В СИЗО у Кляйна обострилось онкологическое заболевание. 25 февраля мэра прооперировали в НИИ онкологии, с 2 марта он находится под домашним арестом.

Прокуратура запрашивала для мэра пять лет колонии.