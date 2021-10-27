Городской совет Барселоны отказал в строительстве филиалу Эрмитажа

Городской совет Барселоны наложил вето на проект строительства филиала российского музея "Эрмитаж". Представители музея не согласились на предложенные городом площадки. Об этом рассказывает каталонское издание ToT. В мэрии считают, что проект является чисто коммерческим и бесполезным для развития города и культуры.

Соглашение с правительством Каталонии об открытии филиала Эрмитажа было подписано ещё в 2012 году. Однако мэрия Барселоны за 9 лет не выдало разрешение на строительство. Предполагалось, что для российского музея будет построено новое здание площадью 16,5 тысяч квадратных метров, из которых на выставочное пространство придётся около 4 тысяч метров. Остальную площадь должны занять рестораны и кафе.

Архитектором проекта выступил лауреат престижной Прицкеровской премии японец Тойо Ито. Здание высотой 25 метров с тремя надземными этажами должно было быть возведено на территории старого порта у центра города. Однако против этого выступили местные жители и городской совет. Они посчитали, что у комплекса будет плохая транспортная доступность, что может перегрузить и без того заполненный туристами район.

Заместитель мэра по урбанистике Ханет Санс заявила ToT, что представители музея не согласились рассмотреть предложенные городом альтернативные варианты. Музею предлагалась, в частности, площадка неподалёку от порта, у комплекса зданий Всемирного торгового центра, здание бывшей электростанции в престижном пригороде Сант Андреу, территория в парке Барселонета, рядом с центром города.

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В мае совет директоров барселонского порта одобрил строительство здания Эрмитажа на своей территории, городской совет намерен оспорить это решение в суде, писала газета La Vanguardia. Представители компании, занимающейся проектом музея в свою очередь обжаловали в суде решение барселонского городского совета.