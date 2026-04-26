Госдеп США выпустил заявление в 40-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, отметив важность ядерной безопасности и чествования жертв трагедии.

"40 лет назад Чернобыльская катастрофа навсегда изменила представление мира о ядерной безопасности. Мы помним погибших и чтим невероятное мужество ликвидаторов и невинных людей в Украине, Беларуси, России и других странах, которые столкнулись с этой трагедией и продолжают бороться с ее последствиями по сей день", – заявил представитель Госдепа Томас Пиготт.

Он отметил, что США отреагировали на кризис, помогая с ликвидацией последствий катастрофы, и продолжают уделять первостепенное внимание ядерной безопасности на этом объекте и во всем мире. "Ядерная энергетика должна оставаться в ответственных руках, приверженных принципам прозрачности", – говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в 40-ю годовщину Чернобыльской катастрофы заявил, что "своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии". Он напомнил, что в прошлом году российский беспилотник попал в саркофаг, закрывающий разрушенный реактор.

"Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ – это заставить Россию прекратить свои безумные атаки", – написал он.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия "продолжает пренебрегать принципами ядерной безопасности, создавая риски континентального масштаба" из-за оккупации Запорожской АЭС и ее систематических обстрелов.

"Чернобыль не остался в 1986 году. Это постоянное напоминание о реальности угрозы тоталитарных режимов для энергетической безопасности мира", – написала Свириденко.

Глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что "незаконный захват Россией Запорожской АЭС значительно повышает опасность для человеческой жизни и окружающей среды".

"Удары России по защитному саркофагу на объекте – это беспрецедентный акт безрассудства, который ставит под угрозу десятилетия международных усилий по сдерживанию ущерба", – написала Каллас.

Президент Молдовы Майя Санду, которая сейчас находится в Киеве, планирует посетить Чернобыль, "чтобы почтить память тех, кто отдал свое здоровье и жизнь за Европу".

"Катастрофы не знают границ – солидарность тоже не должна их знать. Молдова стоит вместе с теми, кто строит, а не разрушает", – заявила Санду.