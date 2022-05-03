Госдепартамент: баскетболистка Грайнер "неправомерно задержана" в РФ

Госдепартамент США заявил о "неправомерном задержании" американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В феврале спортсменку арестовали в России по подозрению в контрабанде наркотиков.

Ранее дело Грайнер находилось в ведении консульства. Теперь им занимается специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс. Об этом спортивному телеканалу ESPN сообщил представитель Госдепартамента США.

Статус неправомерно задержанного означает, что правительство США больше не будет ждать, пока дело Граёнер пройдёт через российскую правовую систему, а будет пытаться договориться о её освобождении.

"Когда дело касается освобождения американцев, посол Карстенс поедет куда угодно и поговорит с кем угодно, если это будет способствовать возвращению американца домой к своей семье", — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.