Госдепартамент: гражданам США "давно пора" покинуть Украину

Гражданам США "давно пора" покинуть Украину - в связи с угрозой крупномасштабного вооружённого вторжения России. Об этом заявил на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Госдепартамента. Его имя не называется, однако речь идёт об официальной позиции Вашингтона - стенограмма брифинга опубликована на сайте внешнеполитического ведомства США.

Чиновник подчеркнул, что начиная с 13 февраля посольство США в Киеве прекратит оказывать консульские услуги. В ограниченном режиме их продолжит оказывать американским гражданам консульство во Львове.

"События развиваются так, что для американских граждан - частных лиц - не просто пришло время покинуть Украину, им давно пора это сделать" - сказал представитель Госдепартамента. Он отметил, что, несмотря на дипломатические усилия США и их союзников, "всё более вероятным представляется то, что ситуация развивается в направлении к активному конфликту".

Ранее Киев покинула часть персонала посольства США, однако часть дипломатов остаётся в столице Украины.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что остающиеся в Украине американские граждане не должны рассчитывать на то, что "в последний момент" их спасут американские военные. Ранее президент США Джо Байден категорически заявил, что военнослужащие Соединённых Штатов не будут направлены в страну из-за риска конфликта с Россией, чреватого, по словам президента, "третьей мировой войной". При этом США продолжают оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения.

Госдепартамент США также сообщил, что Польша открыла для выезжающих из Украины американцев свою границу. Она позволит им пересекать её без поданного заранее уведомления.

Авиасообщение Украины с другими странами также не прервано, в Госдепартаменте подчёркивают, что граждане США могут воспользоваться пассажирскими авиарейсами.

Накануне нидерландский авиаперевозчик KLM объявил о приостановке полётов в Украину в связи с возросшими рисками, а в воскресенье самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Португалии, совершил посадку в столице Молдовы Кишинёве вместо Киева из-за запрета владельца самолёта - резидента Ирландии - на вход в воздушное пространство Украины. Другие авиакомпании пока не объявляли об ограничениях.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что граждане США в составе наблюдательной миссии ОБСЕ покидают зону конфликта в Донбассе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В последние дни официальные представители США заявляют об увеличении риска российского вторжения в Украину в ближайшие дни, однако подчёркивают, что полной уверенности в том, что такое вторжение будет предпринято, нет. Москва отрицает планы вторжения.

За последние несколько суток десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину. Россия сообщила об "оптимизации" численности сотрудников своего посольства в Киеве.